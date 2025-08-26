Locked Money (LMY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00193469 $ 0.00193469 $ 0.00193469 24 שעות נמוך $ 0.00216115 $ 0.00216115 $ 0.00216115 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00193469$ 0.00193469 $ 0.00193469 גבוה 24 שעות $ 0.00216115$ 0.00216115 $ 0.00216115 שיא כל הזמנים $ 0.00477719$ 0.00477719 $ 0.00477719 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00188771$ 0.00188771 $ 0.00188771 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -8.78% שינוי מחיר (7D) -6.26% שינוי מחיר (7D) -6.26%

Locked Money (LMY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00195818. במהלך 24 השעות האחרונות, LMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00193469 לבין שיא של $ 0.00216115, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00477719, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00188771.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMY השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -8.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Locked Money (LMY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.45M$ 19.45M $ 19.45M אספקת מחזור 945.70M 945.70M 945.70M אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Locked Money הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LMY הוא 945.70M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.45M.