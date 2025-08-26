Locked Money מחיר (LMY)
Locked Money (LMY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00195818. במהלך 24 השעות האחרונות, LMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00193469 לבין שיא של $ 0.00216115, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00477719, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00188771.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMY השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -8.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Locked Money הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LMY הוא 945.70M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.45M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Locked Moneyל USDהיה $ -0.000188705658624583.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLocked Money ל USDהיה . $ -0.0003117825.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLocked Money ל USDהיה $ -0.0000861771.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Locked Moneyל USDהיה $ -0.0011403586092153198.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000188705658624583
|-8.78%
|30 ימים
|$ -0.0003117825
|-15.92%
|60 ימים
|$ -0.0000861771
|-4.40%
|90 ימים
|$ -0.0011403586092153198
|-36.80%
Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth. Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements. Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions. Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy. Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
