loading (LOADING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

loading (LOADING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOADING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOADINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOADING השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

loading (LOADING) מידע שוק

שווי שוק $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K אספקת מחזור 897.05M 897.05M 897.05M אספקה כוללת 897,054,766.600089 897,054,766.600089 897,054,766.600089

שווי השוק הנוכחי של loading הוא $ 6.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOADING הוא 897.05M, עם היצע כולל של 897054766.600089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.73K.