Living the Dream (LTD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LTD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LTDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LTD השתנה ב +1.93% במהלך השעה האחרונה, -9.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Living the Dream הוא $ 159.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LTD הוא 176.39B, עם היצע כולל של 330194333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297.75K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Living the Dreamל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiving the Dream ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiving the Dream ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Living the Dreamל USDהיה $ 0.
Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces.
