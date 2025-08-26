Living the Dream (LTD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.93% שינוי מחיר (1D) -9.06% שינוי מחיר (7D) +2.29% שינוי מחיר (7D) +2.29%

Living the Dream (LTD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LTD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LTDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LTD השתנה ב +1.93% במהלך השעה האחרונה, -9.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Living the Dream (LTD) מידע שוק

שווי שוק $ 159.06K$ 159.06K $ 159.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 297.75K$ 297.75K $ 297.75K אספקת מחזור 176.39B 176.39B 176.39B אספקה כוללת 330,194,333,333.0 330,194,333,333.0 330,194,333,333.0

שווי השוק הנוכחי של Living the Dream הוא $ 159.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LTD הוא 176.39B, עם היצע כולל של 330194333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297.75K.