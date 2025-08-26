עוד על SHITCOIN

SHITCOIN מידע על מחיר

SHITCOIN אתר רשמי

SHITCOIN טוקניומיקה

SHITCOIN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Live On Toilet Until 50M סֵמֶל

Live On Toilet Until 50M מחיר (SHITCOIN)

לא רשום

1 SHITCOIN ל USDמחיר חי:

--
----
-6.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:51:02 (UTC+8)

Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01134845
$ 0.01134845$ 0.01134845

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.14%

-0.58%

-0.58%

Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHITCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHITCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01134845, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHITCOIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) מידע שוק

$ 26.49K
$ 26.49K$ 26.49K

--
----

$ 26.49K
$ 26.49K$ 26.49K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,583.71
999,999,583.71 999,999,583.71

שווי השוק הנוכחי של Live On Toilet Until 50M הוא $ 26.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHITCOIN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999583.71. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.49K.

Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Live On Toilet Until 50Mל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLive On Toilet Until 50M ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLive On Toilet Until 50M ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Live On Toilet Until 50Mל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.14%
30 ימים$ 0-4.34%
60 ימים$ 0+0.12%
90 ימים$ 0--

מה זהLive On Toilet Until 50M (SHITCOIN)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) משאב

האתר הרשמי

Live On Toilet Until 50Mתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Live On Toilet Until 50M.

בדוק את Live On Toilet Until 50M תחזית המחיר עכשיו‏!

SHITCOIN למטבעות מקומיים

Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHITCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN)

כמה שווה Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) היום?
החי SHITCOINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHITCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של SHITCOIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Live On Toilet Until 50M?
שווי השוק של SHITCOIN הוא $ 26.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHITCOIN?
ההיצע במחזור של SHITCOIN הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHITCOIN?
‏‏SHITCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01134845 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHITCOIN?
SHITCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHITCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHITCOIN הוא -- USD.
האם SHITCOIN יעלה השנה?
SHITCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHITCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:51:02 (UTC+8)

Live On Toilet Until 50M (SHITCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.