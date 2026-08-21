Little Rabbit Staking Token מחיר היום

מחיר Little Rabbit Staking Token (LRST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LRST ל USD הוא $ 0 לכל LRST.

Little Rabbit Staking Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 339,702, עם היצע במחזור של 843.65M LRST. ב‑24 השעות האחרונות, LRST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00219569, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LRST נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו -14.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.67K.

Little Rabbit Staking Token (LRST) מידע שוק

שווי שוק $ 339.70K$ 339.70K $ 339.70K נפח (24 שעות) $ 2.67K$ 2.67K $ 2.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 339.70K$ 339.70K $ 339.70K אספקת מחזור 843.65M 843.65M 843.65M אספקה כוללת 843,652,236.497944 843,652,236.497944 843,652,236.497944

שווי השוק הנוכחי של Little Rabbit Staking Token הוא $ 339.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.67K. ההיצע במחזור של LRST הוא 843.65M, עם היצע כולל של 843652236.497944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 339.70K.