LitLab Games סֵמֶל

LitLab Games מחיר (LITT)

1 LITT ל USDמחיר חי:

$0.00012026
$0.00012026
+0.70%1D
LitLab Games (LITT) טבלת מחירים חיה
LitLab Games (LITT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.058019
$ 0.058019$ 0.058019

+0.71%

+2.05%

+2.05%

LitLab Games (LITT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LITT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LITTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LITT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LitLab Games (LITT) מידע שוק

$ 99.38K
$ 99.38K

$ 324.60K
$ 324.60K

826.39M
826.39M

2,699,258,754.475
2,699,258,754.475

שווי השוק הנוכחי של LitLab Games הוא $ 99.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LITT הוא 826.39M, עם היצע כולל של 2699258754.475. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 324.60K.

LitLab Games (LITT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LitLab Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLitLab Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLitLab Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LitLab Gamesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.71%
30 ימים$ 0-0.78%
60 ימים$ 0-10.71%
90 ימים$ 0--

מה זהLitLab Games (LITT)

What is the project about? LitLab Games is a AAA video game publisher focused in esports. The company is led by experts in the video game, esports and web3 industry with successes in previous startups. LitLab is the first Esports developer and publisher launching games backed by blockchain technology with a crypto-based economy. What makes your project unique? LitLab believes in the independent professional gamer. A player who will be able to monetize his dedication and skill without having to rely on streaming platforms or creating contents as the main way of income, which right now it only applies to a few of the elite influencers. History of your project. LitLab games was founded in early 2022 and started producing its first video game called CyberTitans. The alpha version was ready for September 2022 and Beta version on October 2022. The team went to DreamHack (one of the biggest Esport events in Europe) and since then new versions have been updated each 2 weeks, making CyberTitans one of the most played web3 games right now with a DAU over 650+. What’s next for your project? LitLab's roadmap is aiming now a profile 2.0 in order to integrate NFTs in-game and customizable assets. After that the mobile version will be available in Q4 of this coming year. Next milestone will be start creating a new video game, as the company aims to create 5 games in 5 years. What can your token be used for? The token will be the engine of the ecosystem in different ways; gamers will compete for LITT in different ways (quick games, tournaments, grand slams, Esports circuit…), to acquire NFTs in the future LitLab’s marketplace and unlock different characteristics, in order to have organization/guild licenses, farming pools or even purchasing tournament tickets.

LitLab Games (LITT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

LitLab Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LitLab Games (LITT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LitLab Games (LITT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LitLab Games.

בדוק את LitLab Games תחזית המחיר עכשיו‏!

LITT למטבעות מקומיים

LitLab Games (LITT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LitLab Games (LITT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LITT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LitLab Games (LITT)

כמה שווה LitLab Games (LITT) היום?
החי LITTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LITT ל USD?
המחיר הנוכחי של LITT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LitLab Games?
שווי השוק של LITT הוא $ 99.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LITT?
ההיצע במחזור של LITT הוא 826.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LITT?
‏‏LITT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.058019 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LITT?
LITT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LITT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LITT הוא -- USD.
האם LITT יעלה השנה?
LITT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LITT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
LitLab Games (LITT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.