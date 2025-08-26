LitLab Games (LITT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.058019$ 0.058019 $ 0.058019 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.71% שינוי מחיר (7D) +2.05% שינוי מחיר (7D) +2.05%

LitLab Games (LITT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LITT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LITTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LITT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LitLab Games (LITT) מידע שוק

שווי שוק $ 99.38K$ 99.38K $ 99.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 324.60K$ 324.60K $ 324.60K אספקת מחזור 826.39M 826.39M 826.39M אספקה כוללת 2,699,258,754.475 2,699,258,754.475 2,699,258,754.475

שווי השוק הנוכחי של LitLab Games הוא $ 99.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LITT הוא 826.39M, עם היצע כולל של 2699258754.475. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 324.60K.