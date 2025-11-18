Lithium Finance מחיר היום

מחיר Lithium Finance (LITH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000676, עם שינוי של 0.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LITH ל USD הוא $ 0.00000676 לכל LITH.

Lithium Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,352, עם היצע במחזור של 9.08B LITH. ב‑24 השעות האחרונות, LITH סחר בין $ 0.00000676 (נמוך) ל $ 0.00000678 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.070537, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000182.

ביצועים לטווח קצר, LITH נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lithium Finance (LITH) מידע שוק

שווי שוק $ 61.35K$ 61.35K $ 61.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.59K$ 67.59K $ 67.59K אספקת מחזור 9.08B 9.08B 9.08B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lithium Finance הוא $ 61.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LITH הוא 9.08B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.59K.