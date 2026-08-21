Litecoin Mascot מחיר היום

מחיר Litecoin Mascot (LESTER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LESTER ל USD הוא $ 0 לכל LESTER.

Litecoin Mascot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 159,694, עם היצע במחזור של 999.70M LESTER. ב‑24 השעות האחרונות, LESTER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.15359, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LESTER נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +7.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 327.82.

Litecoin Mascot (LESTER) מידע שוק

שווי שוק $ 159.69K$ 159.69K $ 159.69K נפח (24 שעות) $ 327.82$ 327.82 $ 327.82 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 159.69K$ 159.69K $ 159.69K אספקת מחזור 999.70M 999.70M 999.70M אספקה כוללת 999,701,885.947271 999,701,885.947271 999,701,885.947271

שווי השוק הנוכחי של Litecoin Mascot הוא $ 159.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 327.82. ההיצע במחזור של LESTER הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999701885.947271. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.69K.