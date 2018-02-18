Litecoin Cash (LCC) טוקנומיקה
Litecoin Cash (LCC) מידע
Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported
Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners.
Litecoin Cash (LCC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Litecoin Cash (LCC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Litecoin Cash (LCC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Litecoin Cash (LCC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LCC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LCCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LCCטוקניומיקה, חקרו אתLCCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
LCC חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן LCC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LCC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.