Litecoin Cash (LCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0011156 $ 0.0011156 $ 0.0011156 24 שעות נמוך $ 0.00134658 $ 0.00134658 $ 0.00134658 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0011156$ 0.0011156 $ 0.0011156 גבוה 24 שעות $ 0.00134658$ 0.00134658 $ 0.00134658 שיא כל הזמנים $ 4.09$ 4.09 $ 4.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.60% שינוי מחיר (1D) -1.60% שינוי מחיר (7D) -10.66% שינוי מחיר (7D) -10.66%

Litecoin Cash (LCC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00114332. במהלך 24 השעות האחרונות, LCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0011156 לבין שיא של $ 0.00134658, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LCC השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -1.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Litecoin Cash (LCC) מידע שוק

שווי שוק $ 933.16K$ 933.16K $ 933.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 933.17K$ 933.17K $ 933.17K אספקת מחזור 816.19M 816.19M 816.19M אספקה כוללת 816,196,965.5834944 816,196,965.5834944 816,196,965.5834944

שווי השוק הנוכחי של Litecoin Cash הוא $ 933.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LCC הוא 816.19M, עם היצע כולל של 816196965.5834944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 933.17K.