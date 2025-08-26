עוד על LCC

Litecoin Cash סֵמֶל

Litecoin Cash מחיר (LCC)

$0.00114332
-1.60%1D
Litecoin Cash (LCC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:38:51 (UTC+8)

Litecoin Cash (LCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0011156
24 שעות נמוך
$ 0.00134658
גבוה 24 שעות

$ 0.0011156
$ 0.00134658
$ 4.09
$ 0
+0.60%

-1.60%

-10.66%

-10.66%

Litecoin Cash (LCC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00114332. במהלך 24 השעות האחרונות, LCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0011156 לבין שיא של $ 0.00134658, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LCC השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -1.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Litecoin Cash (LCC) מידע שוק

$ 933.16K
--
$ 933.17K
816.19M
816,196,965.5834944
שווי השוק הנוכחי של Litecoin Cash הוא $ 933.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LCC הוא 816.19M, עם היצע כולל של 816196965.5834944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 933.17K.

Litecoin Cash (LCC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Litecoin Cashל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLitecoin Cash ל USDהיה . $ -0.0001519510.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLitecoin Cash ל USDהיה $ -0.0005292065.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Litecoin Cashל USDהיה $ -0.0018216360740497736.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.60%
30 ימים$ -0.0001519510-13.29%
60 ימים$ -0.0005292065-46.28%
90 ימים$ -0.0018216360740497736-61.43%

מה זהLitecoin Cash (LCC)

Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners.

Litecoin Cash (LCC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Litecoin Cashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Litecoin Cash (LCC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Litecoin Cash (LCC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Litecoin Cash.

בדוק את Litecoin Cash תחזית המחיר עכשיו‏!

LCC למטבעות מקומיים

Litecoin Cash (LCC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Litecoin Cash (LCC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LCC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Litecoin Cash (LCC)

כמה שווה Litecoin Cash (LCC) היום?
החי LCCהמחיר ב USD הוא 0.00114332 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LCC ל USD?
המחיר הנוכחי של LCC ל USD הוא $ 0.00114332. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Litecoin Cash?
שווי השוק של LCC הוא $ 933.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LCC?
ההיצע במחזור של LCC הוא 816.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LCC?
‏‏LCC השיג מחיר שיא (ATH) של 4.09 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LCC?
LCC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LCC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LCC הוא -- USD.
האם LCC יעלה השנה?
LCC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LCC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:38:51 (UTC+8)

כתב ויתור

