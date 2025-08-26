Litecash (CASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.056805 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Litecash (CASH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.056805, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CASH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Litecash (CASH) מידע שוק

שווי שוק $ 6.63K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.91K אספקת מחזור 300.94M אספקה כוללת 722,700,000.0

שווי השוק הנוכחי של Litecash הוא $ 6.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CASH הוא 300.94M, עם היצע כולל של 722700000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.91K.