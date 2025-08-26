עוד על BOLD

Liquity BOLD סֵמֶל

Liquity BOLD מחיר (BOLD)

לא רשום

1 BOLD ל USDמחיר חי:

$0.999439
$0.999439$0.999439
+0.10%1D
USD
Liquity BOLD (BOLD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:27:37 (UTC+8)

Liquity BOLD (BOLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.99656
$ 0.99656$ 0.99656
24 שעות נמוך
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 0.99656
$ 0.99656$ 0.99656

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.990867
$ 0.990867$ 0.990867

+0.06%

+0.17%

+0.04%

+0.04%

Liquity BOLD (BOLD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999444. במהלך 24 השעות האחרונות, BOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.99656 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.990867.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOLD השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquity BOLD (BOLD) מידע שוק

$ 41.64M
$ 41.64M$ 41.64M

--
----

$ 41.64M
$ 41.64M$ 41.64M

41.67M
41.67M 41.67M

41,669,347.96826706
41,669,347.96826706 41,669,347.96826706

שווי השוק הנוכחי של Liquity BOLD הוא $ 41.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOLD הוא 41.67M, עם היצע כולל של 41669347.96826706. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.64M.

Liquity BOLD (BOLD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liquity BOLDל USDהיה $ +0.00173601.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquity BOLD ל USDהיה . $ +0.0015925140.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquity BOLD ל USDהיה $ +0.0000540699.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liquity BOLDל USDהיה $ +0.0014570526382977.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00173601+0.17%
30 ימים$ +0.0015925140+0.16%
60 ימים$ +0.0000540699+0.01%
90 ימים$ +0.0014570526382977+0.15%

מה זהLiquity BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.

Liquity BOLD (BOLD) משאב

האתר הרשמי

Liquity BOLDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liquity BOLD (BOLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liquity BOLD (BOLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liquity BOLD.

בדוק את Liquity BOLD תחזית המחיר עכשיו‏!

BOLD למטבעות מקומיים

Liquity BOLD (BOLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liquity BOLD (BOLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Liquity BOLD (BOLD)

כמה שווה Liquity BOLD (BOLD) היום?
החי BOLDהמחיר ב USD הוא 0.999444 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOLD ל USD?
המחיר הנוכחי של BOLD ל USD הוא $ 0.999444. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liquity BOLD?
שווי השוק של BOLD הוא $ 41.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOLD?
ההיצע במחזור של BOLD הוא 41.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOLD?
‏‏BOLD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.013 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOLD?
BOLD ‏‏רשם מחירATL של 0.990867 USD.
מהו נפח המסחר של BOLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOLD הוא -- USD.
האם BOLD יעלה השנה?
BOLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:27:37 (UTC+8)

