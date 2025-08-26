Liquity BOLD (BOLD) מידע על מחיר (USD)

Liquity BOLD (BOLD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999444. במהלך 24 השעות האחרונות, BOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.99656 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.990867.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOLD השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquity BOLD (BOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 41.64M$ 41.64M $ 41.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.64M$ 41.64M $ 41.64M אספקת מחזור 41.67M 41.67M 41.67M אספקה כוללת 41,669,347.96826706 41,669,347.96826706 41,669,347.96826706

שווי השוק הנוכחי של Liquity BOLD הוא $ 41.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOLD הוא 41.67M, עם היצע כולל של 41669347.96826706. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.64M.