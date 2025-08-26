Liquina (LQNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 24 שעות נמוך $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 גבוה 24 שעות $ 1.091$ 1.091 $ 1.091 שיא כל הזמנים $ 23.05$ 23.05 $ 23.05 המחיר הנמוך ביותר $ 0.687829$ 0.687829 $ 0.687829 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.45% שינוי מחיר (1D) -3.48% שינוי מחיר (7D) -7.37% שינוי מחיר (7D) -7.37%

Liquina (LQNA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.051. במהלך 24 השעות האחרונות, LQNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.067 לבין שיא של $ 1.091, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.687829.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQNA השתנה ב -1.45% במהלך השעה האחרונה, -3.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquina (LQNA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 1.07M 1.07M 1.07M אספקה כוללת 1,068,589.0 1,068,589.0 1,068,589.0

שווי השוק הנוכחי של Liquina הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQNA הוא 1.07M, עם היצע כולל של 1068589.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.