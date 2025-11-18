LiquiHub מחיר היום

מחיר LiquiHub (LIQUI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00788949, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIQUI ל USD הוא $ 0.00788949 לכל LIQUI.

LiquiHub כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,128.16, עם היצע במחזור של 903.50K LIQUI. ב‑24 השעות האחרונות, LIQUI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.236031, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00785239.

ביצועים לטווח קצר, LIQUI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LiquiHub (LIQUI) מידע שוק

שווי שוק $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K אספקת מחזור 903.50K 903.50K 903.50K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

