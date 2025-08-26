Liquidity Provisioning (SN106) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 24 שעות נמוך $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 גבוה 24 שעות $ 4.23$ 4.23 $ 4.23 שיא כל הזמנים $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 המחיר הנמוך ביותר $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -11.92% שינוי מחיר (7D) +0.59% שינוי מחיר (7D) +0.59%

Liquidity Provisioning (SN106) המחיר בזמן אמת של הוא $3.71. במהלך 24 השעות האחרונות, SN106 נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.67 לבין שיא של $ 4.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN106השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.9.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN106 השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -11.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquidity Provisioning (SN106) מידע שוק

שווי שוק $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M אספקת מחזור 907.29K 907.29K 907.29K אספקה כוללת 907,289.293535425 907,289.293535425 907,289.293535425

שווי השוק הנוכחי של Liquidity Provisioning הוא $ 3.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN106 הוא 907.29K, עם היצע כולל של 907289.293535425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.37M.