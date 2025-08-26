LiquidDriver (LQDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.16397 $ 0.16397 $ 0.16397 24 שעות נמוך $ 0.189412 $ 0.189412 $ 0.189412 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.16397$ 0.16397 $ 0.16397 גבוה 24 שעות $ 0.189412$ 0.189412 $ 0.189412 שיא כל הזמנים $ 56.5$ 56.5 $ 56.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.135155$ 0.135155 $ 0.135155 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.48% שינוי מחיר (1D) -12.43% שינוי מחיר (7D) -12.18% שינוי מחיר (7D) -12.18%

LiquidDriver (LQDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.165039. במהלך 24 השעות האחרונות, LQDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16397 לבין שיא של $ 0.189412, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 56.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.135155.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQDR השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -12.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LiquidDriver (LQDR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 10.18M 10.18M 10.18M אספקה כוללת 10,177,134.544687469 10,177,134.544687469 10,177,134.544687469

שווי השוק הנוכחי של LiquidDriver הוא $ 1.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQDR הוא 10.18M, עם היצע כולל של 10177134.544687469. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.