LiquidDriver סֵמֶל

LiquidDriver מחיר (LQDR)

לא רשום

1 LQDR ל USDמחיר חי:

$0.165029
$0.165029
-12.30%1D
USD
LiquidDriver (LQDR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:38:37 (UTC+8)

LiquidDriver (LQDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.16397
$ 0.16397
24 שעות נמוך
$ 0.189412
$ 0.189412
גבוה 24 שעות

$ 0.16397
$ 0.16397

$ 0.189412
$ 0.189412

$ 56.5
$ 56.5

$ 0.135155
$ 0.135155

+0.48%

-12.43%

-12.18%

-12.18%

LiquidDriver (LQDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.165039. במהלך 24 השעות האחרונות, LQDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16397 לבין שיא של $ 0.189412, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 56.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.135155.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQDR השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -12.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LiquidDriver (LQDR) מידע שוק

$ 1.68M
$ 1.68M

--
--

$ 1.68M
$ 1.68M

10.18M
10.18M

10,177,134.544687469
10,177,134.544687469

שווי השוק הנוכחי של LiquidDriver הוא $ 1.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQDR הוא 10.18M, עם היצע כולל של 10177134.544687469. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.

LiquidDriver (LQDR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LiquidDriverל USDהיה $ -0.02343717314091.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquidDriver ל USDהיה . $ -0.0624189215.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquidDriver ל USDהיה $ -0.0539628843.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LiquidDriverל USDהיה $ -0.1173661229486437.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.02343717314091-12.43%
30 ימים$ -0.0624189215-37.82%
60 ימים$ -0.0539628843-32.69%
90 ימים$ -0.1173661229486437-41.55%

מה זהLiquidDriver (LQDR)

LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.

LiquidDriver (LQDR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

LiquidDriverתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LiquidDriver (LQDR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LiquidDriver (LQDR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LiquidDriver.

בדוק את LiquidDriver תחזית המחיר עכשיו‏!

LQDR למטבעות מקומיים

LiquidDriver (LQDR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LiquidDriver (LQDR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LQDR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LiquidDriver (LQDR)

כמה שווה LiquidDriver (LQDR) היום?
החי LQDRהמחיר ב USD הוא 0.165039 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LQDR ל USD?
המחיר הנוכחי של LQDR ל USD הוא $ 0.165039. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LiquidDriver?
שווי השוק של LQDR הוא $ 1.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LQDR?
ההיצע במחזור של LQDR הוא 10.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LQDR?
‏‏LQDR השיג מחיר שיא (ATH) של 56.5 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LQDR?
LQDR ‏‏רשם מחירATL של 0.135155 USD.
מהו נפח המסחר של LQDR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LQDR הוא -- USD.
האם LQDR יעלה השנה?
LQDR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LQDR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.