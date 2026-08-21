Liquid Staked TAO מחיר היום

מחיר Liquid Staked TAO (XTAO) בזמן אמת היום הוא $ 230.18, עם שינוי של 8.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XTAO ל USD הוא $ 230.18 לכל XTAO.

Liquid Staked TAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 101,040, עם היצע במחזור של 438.97 XTAO. ב‑24 השעות האחרונות, XTAO סחר בין $ 213.67 (נמוך) ל $ 230.18 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 297.31, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 155.05.

ביצועים לטווח קצר, XTAO נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +10.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 345.22.

Liquid Staked TAO (XTAO) מידע שוק

שווי שוק $ 101.04K$ 101.04K $ 101.04K נפח (24 שעות) $ 345.22$ 345.22 $ 345.22 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.04K$ 101.04K $ 101.04K אספקת מחזור 438.97 438.97 438.97 אספקה כוללת 438.9678645047306 438.9678645047306 438.9678645047306

שווי השוק הנוכחי של Liquid Staked TAO הוא $ 101.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 345.22. ההיצע במחזור של XTAO הוא 438.97, עם היצע כולל של 438.9678645047306. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.04K.