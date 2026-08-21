Liquid Staked NIBI מחיר היום

מחיר Liquid Staked NIBI (STNIBI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STNIBI ל USD הוא $ 0 לכל STNIBI.

Liquid Staked NIBI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,769, עם היצע במחזור של 51.55M STNIBI. ב‑24 השעות האחרונות, STNIBI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01637183, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STNIBI נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 93.77.

Liquid Staked NIBI (STNIBI) מידע שוק

שווי שוק $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K נפח (24 שעות) $ 93.77$ 93.77 $ 93.77 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K אספקת מחזור 51.55M 51.55M 51.55M אספקה כוללת 19,208,615.742248 19,208,615.742248 19,208,615.742248

שווי השוק הנוכחי של Liquid Staked NIBI הוא $ 42.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 93.77. ההיצע במחזור של STNIBI הוא 51.55M, עם היצע כולל של 19208615.742248. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.77K.