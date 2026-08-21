Liquid Solana Derivative מחיר היום

מחיר Liquid Solana Derivative (LSD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LSD ל USD הוא $ 0 לכל LSD.

Liquid Solana Derivative כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,344, עם היצע במחזור של 420.69M LSD. ב‑24 השעות האחרונות, LSD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04161562, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LSD נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +22.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 33.03.

Liquid Solana Derivative (LSD) מידע שוק

שווי שוק $ 46.34K$ 46.34K $ 46.34K נפח (24 שעות) $ 33.03$ 33.03 $ 33.03 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.34K$ 46.34K $ 46.34K אספקת מחזור 420.69M 420.69M 420.69M אספקה כוללת 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

שווי השוק הנוכחי של Liquid Solana Derivative הוא $ 46.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.03. ההיצע במחזור של LSD הוא 420.69M, עם היצע כולל של 420690000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.34K.