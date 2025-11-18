ExchangeDEX+
קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידיים500Xלהרוויחאירועים
עוד
CHZ Frenzy
מחיר Liquid HYPE Yield בזמן אמת היום הוא 40.11 USD.LIQUIDHYPE שווי השוק הוא 20,336,522 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LIQUIDHYPE ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר Liquid HYPE Yield בזמן אמת היום הוא 40.11 USD.LIQUIDHYPE שווי השוק הוא 20,336,522 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LIQUIDHYPE ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על LIQUIDHYPE

LIQUIDHYPE מידע על מחיר

מה זה LIQUIDHYPE

LIQUIDHYPE טוקניומיקה

LIQUIDHYPE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Liquid HYPE Yield סֵמֶל

Liquid HYPE Yield מחיר (LIQUIDHYPE)

לא רשום

1 LIQUIDHYPE ל USDמחיר חי:

$40.15
$40.15$40.15
+4.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 15:49:46 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield מחיר היום

מחיר Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 40.11, עם שינוי של 4.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIQUIDHYPE ל USD הוא $ 40.11 לכל LIQUIDHYPE.

Liquid HYPE Yield כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,336,522, עם היצע במחזור של 506.72K LIQUIDHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, LIQUIDHYPE סחר בין $ 37.22 (נמוך) ל $ 40.81 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 58.94, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 28.4.

ביצועים לטווח קצר, LIQUIDHYPE נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -0.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) מידע שוק

$ 20.34M
$ 20.34M$ 20.34M

--
----

$ 20.34M
$ 20.34M$ 20.34M

506.72K
506.72K 506.72K

506,727.5206247073
506,727.5206247073 506,727.5206247073

שווי השוק הנוכחי של Liquid HYPE Yield הוא $ 20.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIQUIDHYPE הוא 506.72K, עם היצע כולל של 506727.5206247073. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.34M.

Liquid HYPE Yield היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 37.22
$ 37.22$ 37.22
24 שעות נמוך
$ 40.81
$ 40.81$ 40.81
גבוה 24 שעות

$ 37.22
$ 37.22$ 37.22

$ 40.81
$ 40.81$ 40.81

$ 58.94
$ 58.94$ 58.94

$ 28.4
$ 28.4$ 28.4

-0.09%

+4.10%

-0.17%

-0.17%

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liquid HYPE Yieldל USDהיה $ +1.58.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid HYPE Yield ל USDהיה . $ +4.2250871250.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid HYPE Yield ל USDהיה $ -11.3606120040.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liquid HYPE Yieldל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +1.58+4.10%
30 ימים$ +4.2250871250+10.53%
60 ימים$ -11.3606120040-28.32%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור Liquid HYPE Yield

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LIQUIDHYPE הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Liquid HYPE Yield עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Liquid HYPE Yield יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור LIQUIDHYPE תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Liquid HYPE Yield תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Liquid HYPE Yield

כמה שווה 1 Liquid HYPE Yield ב-2030?
אם Liquid HYPE Yield תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Liquid HYPE Yield מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 15:49:46 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על Liquid HYPE Yield

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
UCN

UCN

UCN
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

Datagram Network

Datagram Network

DGRAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

HAiO

HAiO

HAIO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Finsteco

Finsteco

FNST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SACHI

SACHI

SACHI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0070000
$0.0070000$0.0070000

+2,592.30%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000553
$0.00000000553$0.00000000553

+376.72%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000000002549
$0.0000000000002549$0.0000000000002549

+121.26%

AGIB

AGIB

AGIB

$0.01251
$0.01251$0.01251

+25.10%

The Official 67 Coin

The Official 67 Coin

67

$0.03027
$0.03027$0.03027

+37.71%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.