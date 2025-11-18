Liquid HYPE Yield מחיר היום

מחיר Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 40.11, עם שינוי של 4.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIQUIDHYPE ל USD הוא $ 40.11 לכל LIQUIDHYPE.

Liquid HYPE Yield כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,336,522, עם היצע במחזור של 506.72K LIQUIDHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, LIQUIDHYPE סחר בין $ 37.22 (נמוך) ל $ 40.81 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 58.94, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 28.4.

ביצועים לטווח קצר, LIQUIDHYPE נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -0.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Liquid HYPE Yield הוא $ 20.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIQUIDHYPE הוא 506.72K, עם היצע כולל של 506727.5206247073. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.34M.