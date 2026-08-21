Liquid Euro מחיר היום

מחיר Liquid Euro (WEEUR) בזמן אמת היום הוא $ 1.19, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WEEUR ל USD הוא $ 1.19 לכל WEEUR.

Liquid Euro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,536,052, עם היצע במחזור של 4.66M WEEUR. ב‑24 השעות האחרונות, WEEUR סחר בין $ 1.18 (נמוך) ל $ 1.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.16.

ביצועים לטווח קצר, WEEUR נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +1.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Liquid Euro (WEEUR) מידע שוק

שווי שוק $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M אספקת מחזור 4.66M 4.66M 4.66M אספקה כוללת 4,659,005.807431029 4,659,005.807431029 4,659,005.807431029

שווי השוק הנוכחי של Liquid Euro הוא $ 5.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של WEEUR הוא 4.66M, עם היצע כולל של 4659005.807431029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.54M.