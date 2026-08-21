Liora Nuclear Beam מחיר היום

מחיר Liora Nuclear Beam ($BEAM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $BEAM ל USD הוא $ 0 לכל $BEAM.

Liora Nuclear Beam כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,447, עם היצע במחזור של 999.90M $BEAM. ב‑24 השעות האחרונות, $BEAM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00872357, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $BEAM נע ב +1.84% בשעה האחרונה ו +19.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Liora Nuclear Beam ($BEAM) מידע שוק

שווי שוק $ 34.45K$ 34.45K $ 34.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.45K$ 34.45K $ 34.45K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,896,618.863976 999,896,618.863976 999,896,618.863976

שווי השוק הנוכחי של Liora Nuclear Beam הוא $ 34.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BEAM הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999896618.863976. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.45K.