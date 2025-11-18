Lioness מחיר היום

מחיר Lioness (LIONESS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIONESS ל USD הוא -- לכל LIONESS.

Lioness כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,019.53, עם היצע במחזור של 1.00B LIONESS. ב‑24 השעות האחרונות, LIONESS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LIONESS נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lioness (LIONESS) מידע שוק

שווי שוק $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lioness הוא $ 5.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIONESS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.02K.