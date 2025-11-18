Linos AI מחיר היום

מחיר Linos AI (LNS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002949, עם שינוי של 7.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LNS ל USD הוא $ 0.00002949 לכל LNS.

Linos AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,560, עם היצע במחזור של 934.64M LNS. ב‑24 השעות האחרונות, LNS סחר בין $ 0.00002886 (נמוך) ל $ 0.0000318 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00055908, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002886.

ביצועים לטווח קצר, LNS נע ב -- בשעה האחרונה ו -14.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Linos AI (LNS) מידע שוק

שווי שוק $ 27.56K$ 27.56K $ 27.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.56K$ 27.56K $ 27.56K אספקת מחזור 934.64M 934.64M 934.64M אספקה כוללת 934,641,532.266374 934,641,532.266374 934,641,532.266374

שווי השוק הנוכחי של Linos AI הוא $ 27.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LNS הוא 934.64M, עם היצע כולל של 934641532.266374. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.56K.