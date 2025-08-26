Linked Finance World (LFW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00138434 $ 0.00138434 $ 0.00138434 24 שעות נמוך $ 0.00198328 $ 0.00198328 $ 0.00198328 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00138434$ 0.00138434 $ 0.00138434 גבוה 24 שעות $ 0.00198328$ 0.00198328 $ 0.00198328 שיא כל הזמנים $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -12.53% שינוי מחיר (1D) -0.66% שינוי מחיר (7D) -18.59% שינוי מחיר (7D) -18.59%

Linked Finance World (LFW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155208. במהלך 24 השעות האחרונות, LFW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138434 לבין שיא של $ 0.00198328, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LFWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LFW השתנה ב -12.53% במהלך השעה האחרונה, -0.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Linked Finance World (LFW) מידע שוק

שווי שוק $ 25.58K$ 25.58K $ 25.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 310.35K$ 310.35K $ 310.35K אספקת מחזור 16.49M 16.49M 16.49M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Linked Finance World הוא $ 25.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LFW הוא 16.49M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 310.35K.