עוד על LFW

LFW מידע על מחיר

LFW אתר רשמי

LFW טוקניומיקה

LFW תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Linked Finance World סֵמֶל

Linked Finance World מחיר (LFW)

לא רשום

1 LFW ל USDמחיר חי:

$0.00155208
$0.00155208$0.00155208
-0.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Linked Finance World (LFW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:50:24 (UTC+8)

Linked Finance World (LFW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00138434
$ 0.00138434$ 0.00138434
24 שעות נמוך
$ 0.00198328
$ 0.00198328$ 0.00198328
גבוה 24 שעות

$ 0.00138434
$ 0.00138434$ 0.00138434

$ 0.00198328
$ 0.00198328$ 0.00198328

$ 3.16
$ 3.16$ 3.16

$ 0
$ 0$ 0

-12.53%

-0.66%

-18.59%

-18.59%

Linked Finance World (LFW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155208. במהלך 24 השעות האחרונות, LFW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138434 לבין שיא של $ 0.00198328, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LFWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LFW השתנה ב -12.53% במהלך השעה האחרונה, -0.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Linked Finance World (LFW) מידע שוק

$ 25.58K
$ 25.58K$ 25.58K

--
----

$ 310.35K
$ 310.35K$ 310.35K

16.49M
16.49M 16.49M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Linked Finance World הוא $ 25.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LFW הוא 16.49M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 310.35K.

Linked Finance World (LFW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Linked Finance Worldל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLinked Finance World ל USDהיה . $ +0.0001371961.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLinked Finance World ל USDהיה $ +0.0007518512.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Linked Finance Worldל USDהיה $ +0.0007177757477576212.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.66%
30 ימים$ +0.0001371961+8.84%
60 ימים$ +0.0007518512+48.44%
90 ימים$ +0.0007177757477576212+86.03%

מה זהLinked Finance World (LFW)

Linked Finance World is a community-driven platform with a suite of leading products of decentralized applications (DApps) including DEX Aggregator, Launchpad, and various earn, stake yields products. Our mission is to link blockchain networks to enhance user experience and benefits.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Linked Finance World (LFW) משאב

האתר הרשמי

Linked Finance Worldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Linked Finance World (LFW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Linked Finance World (LFW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Linked Finance World.

בדוק את Linked Finance World תחזית המחיר עכשיו‏!

LFW למטבעות מקומיים

Linked Finance World (LFW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Linked Finance World (LFW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LFW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Linked Finance World (LFW)

כמה שווה Linked Finance World (LFW) היום?
החי LFWהמחיר ב USD הוא 0.00155208 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LFW ל USD?
המחיר הנוכחי של LFW ל USD הוא $ 0.00155208. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Linked Finance World?
שווי השוק של LFW הוא $ 25.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LFW?
ההיצע במחזור של LFW הוא 16.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LFW?
‏‏LFW השיג מחיר שיא (ATH) של 3.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LFW?
LFW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LFW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LFW הוא -- USD.
האם LFW יעלה השנה?
LFW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LFW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:50:24 (UTC+8)

Linked Finance World (LFW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.