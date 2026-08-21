Linde xStock מחיר היום

מחיר Linde xStock (LINX) בזמן אמת היום הוא $ 496.16, עם שינוי של 1.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LINX ל USD הוא $ 496.16 לכל LINX.

Linde xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 211,122, עם היצע במחזור של 425.51 LINX. ב‑24 השעות האחרונות, LINX סחר בין $ 486.82 (נמוך) ל $ 497.56 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 555.96, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 385.09.

ביצועים לטווח קצר, LINX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +3.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 101.90.

Linde xStock (LINX) מידע שוק

שווי שוק $ 211.12K$ 211.12K $ 211.12K נפח (24 שעות) $ 101.90$ 101.90 $ 101.90 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.54M$ 118.54M $ 118.54M אספקת מחזור 425.51 425.51 425.51 אספקה כוללת 238,916.6136339264 238,916.6136339264 238,916.6136339264

שווי השוק הנוכחי של Linde xStock הוא $ 211.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 101.90. ההיצע במחזור של LINX הוא 425.51, עם היצע כולל של 238916.6136339264. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.54M.