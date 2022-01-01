Lin Gang Melon (LINGANG) טוקנומיקה
Lin Gang Melon (LINGANG) מידע
#lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii
Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation.
100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana’s ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes.
Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover.
Lin Gang Melon (LINGANG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lin Gang Melon (LINGANG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Lin Gang Melon (LINGANG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Lin Gang Melon (LINGANG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LINGANG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LINGANGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LINGANGטוקניומיקה, חקרו אתLINGANGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
LINGANG חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן LINGANG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LINGANG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.