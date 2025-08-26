Lin Gang Melon (LINGANG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000331 $ 0.0000331 $ 0.0000331 24 שעות נמוך $ 0.00004196 $ 0.00004196 $ 0.00004196 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000331$ 0.0000331 $ 0.0000331 גבוה 24 שעות $ 0.00004196$ 0.00004196 $ 0.00004196 שיא כל הזמנים $ 0.00359598$ 0.00359598 $ 0.00359598 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002938$ 0.00002938 $ 0.00002938 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.96% שינוי מחיר (1D) -10.03% שינוי מחיר (7D) -19.78% שינוי מחיר (7D) -19.78%

Lin Gang Melon (LINGANG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003312. במהלך 24 השעות האחרונות, LINGANG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000331 לבין שיא של $ 0.00004196, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LINGANGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00359598, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002938.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LINGANG השתנה ב -0.96% במהלך השעה האחרונה, -10.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lin Gang Melon (LINGANG) מידע שוק

שווי שוק $ 33.36K$ 33.36K $ 33.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.36K$ 33.36K $ 33.36K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,955,558.679445 999,955,558.679445 999,955,558.679445

שווי השוק הנוכחי של Lin Gang Melon הוא $ 33.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LINGANG הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999955558.679445. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.36K.