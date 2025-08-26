LimoncelloAI (LIMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04620411$ 0.04620411 $ 0.04620411 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.88% שינוי מחיר (7D) -1.88%

LimoncelloAI (LIMON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155229. במהלך 24 השעות האחרונות, LIMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04620411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIMON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LimoncelloAI (LIMON) מידע שוק

שווי שוק $ 15.52K$ 15.52K $ 15.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.52K$ 15.52K $ 15.52K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LimoncelloAI הוא $ 15.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIMON הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.52K.