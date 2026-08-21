LilyBux מחיר היום

מחיר LilyBux (LILYBUX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LILYBUX ל USD הוא $ 0 לכל LILYBUX.

LilyBux כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,945, עם היצע במחזור של 999.99M LILYBUX. ב‑24 השעות האחרונות, LILYBUX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LILYBUX נע ב +1.95% בשעה האחרונה ו -0.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LilyBux (LILYBUX) מידע שוק

שווי שוק $ 51.95K$ 51.95K $ 51.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.95K$ 51.95K $ 51.95K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,986,283.581216 999,986,283.581216 999,986,283.581216

שווי השוק הנוכחי של LilyBux הוא $ 51.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LILYBUX הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999986283.581216. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.95K.