Lil Brett סֵמֶל

Lil Brett מחיר (LILB)

לא רשום

1 LILB ל USDמחיר חי:

$0.00012199
$0.00012199
-13.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lil Brett (LILB) טבלת מחירים חיה
Lil Brett (LILB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001158
$ 0.0001158
24 שעות נמוך
$ 0.00014083
$ 0.00014083
גבוה 24 שעות

$ 0.0001158
$ 0.0001158

$ 0.00014083
$ 0.00014083

$ 0.00393158
$ 0.00393158

$ 0.00008696
$ 0.00008696

-0.31%

-13.26%

+11.62%

+11.62%

Lil Brett (LILB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012199. במהלך 24 השעות האחרונות, LILB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001158 לבין שיא של $ 0.00014083, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LILBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00393158, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008696.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LILB השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -13.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lil Brett (LILB) מידע שוק

$ 122.05K
$ 122.05K

--
--

$ 122.05K
$ 122.05K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lil Brett הוא $ 122.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LILB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.05K.

Lil Brett (LILB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lil Brettל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLil Brett ל USDהיה . $ -0.0000076647.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLil Brett ל USDהיה $ +0.0000000585.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lil Brettל USDהיה $ -0.00005972168582628154.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.26%
30 ימים$ -0.0000076647-6.28%
60 ימים$ +0.0000000585+0.05%
90 ימים$ -0.00005972168582628154-32.86%

מה זהLil Brett (LILB)

Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.”

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lil Brett (LILB) משאב

האתר הרשמי

Lil Brettתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lil Brett (LILB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lil Brett (LILB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lil Brett.

בדוק את Lil Brett תחזית המחיר עכשיו‏!

LILB למטבעות מקומיים

Lil Brett (LILB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lil Brett (LILB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LILB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lil Brett (LILB)

כמה שווה Lil Brett (LILB) היום?
החי LILBהמחיר ב USD הוא 0.00012199 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LILB ל USD?
המחיר הנוכחי של LILB ל USD הוא $ 0.00012199. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lil Brett?
שווי השוק של LILB הוא $ 122.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LILB?
ההיצע במחזור של LILB הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LILB?
‏‏LILB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00393158 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LILB?
LILB ‏‏רשם מחירATL של 0.00008696 USD.
מהו נפח המסחר של LILB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LILB הוא -- USD.
האם LILB יעלה השנה?
LILB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LILB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Lil Brett (LILB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.