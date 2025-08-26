Lil Brett (LILB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0001158 $ 0.0001158 $ 0.0001158 24 שעות נמוך $ 0.00014083 $ 0.00014083 $ 0.00014083 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0001158$ 0.0001158 $ 0.0001158 גבוה 24 שעות $ 0.00014083$ 0.00014083 $ 0.00014083 שיא כל הזמנים $ 0.00393158$ 0.00393158 $ 0.00393158 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00008696$ 0.00008696 $ 0.00008696 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -13.26% שינוי מחיר (7D) +11.62% שינוי מחיר (7D) +11.62%

Lil Brett (LILB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012199. במהלך 24 השעות האחרונות, LILB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001158 לבין שיא של $ 0.00014083, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LILBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00393158, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008696.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LILB השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -13.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lil Brett (LILB) מידע שוק

שווי שוק $ 122.05K$ 122.05K $ 122.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.05K$ 122.05K $ 122.05K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lil Brett הוא $ 122.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LILB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.05K.