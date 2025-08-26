Lifty (LQT) מידע על מחיר (USD)

Lifty (LQT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122704. במהלך 24 השעות האחרונות, LQT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Lifty הוא $ 0.50, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQT הוא 404.00, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.35K.