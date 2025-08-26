Lift Dollar (USDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.999147 גבוה 24 שעות $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.028 המחיר הנמוך ביותר $ 0.911731 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.03%

Lift Dollar (USDL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999753. במהלך 24 השעות האחרונות, USDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999147 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.028, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.911731.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDL השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lift Dollar (USDL) מידע שוק

שווי שוק $ 60.64M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.64M אספקת מחזור 60.65M אספקה כוללת 60,652,819.96611171

שווי השוק הנוכחי של Lift Dollar הוא $ 60.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDL הוא 60.65M, עם היצע כולל של 60652819.96611171. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.64M.