Lift Dollar סֵמֶל

Lift Dollar מחיר (USDL)

1 USDL ל USDמחיר חי:

$0.999719
$0.999719$0.999719
0.00%1D
mexc
USD
Lift Dollar (USDL) טבלת מחירים חיה
Lift Dollar (USDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.999147
$ 0.999147$ 0.999147
24 שעות נמוך
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 0.999147
$ 0.999147$ 0.999147

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 0.911731
$ 0.911731$ 0.911731

+0.05%

+0.02%

+0.03%

+0.03%

Lift Dollar (USDL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999753. במהלך 24 השעות האחרונות, USDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999147 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.028, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.911731.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDL השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lift Dollar (USDL) מידע שוק

$ 60.64M
$ 60.64M$ 60.64M

--
----

$ 60.64M
$ 60.64M$ 60.64M

60.65M
60.65M 60.65M

60,652,819.96611171
60,652,819.96611171 60,652,819.96611171

שווי השוק הנוכחי של Lift Dollar הוא $ 60.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDL הוא 60.65M, עם היצע כולל של 60652819.96611171. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.64M.

Lift Dollar (USDL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lift Dollarל USDהיה $ +0.00015163.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLift Dollar ל USDהיה . $ +0.0005390668.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLift Dollar ל USDהיה $ -0.0003445148.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lift Dollarל USDהיה $ +0.0003361151732046.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00015163+0.02%
30 ימים$ +0.0005390668+0.05%
60 ימים$ -0.0003445148-0.03%
90 ימים$ +0.0003361151732046+0.03%

מה זהLift Dollar (USDL)

Lift Dollar (USDL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Lift Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lift Dollar (USDL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lift Dollar (USDL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lift Dollar.

בדוק את Lift Dollar תחזית המחיר עכשיו‏!

USDL למטבעות מקומיים

Lift Dollar (USDL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lift Dollar (USDL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lift Dollar (USDL)

כמה שווה Lift Dollar (USDL) היום?
החי USDLהמחיר ב USD הוא 0.999753 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDL ל USD?
המחיר הנוכחי של USDL ל USD הוא $ 0.999753. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lift Dollar?
שווי השוק של USDL הוא $ 60.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDL?
ההיצע במחזור של USDL הוא 60.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDL?
‏‏USDL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.028 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDL?
USDL ‏‏רשם מחירATL של 0.911731 USD.
מהו נפח המסחר של USDL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDL הוא -- USD.
האם USDL יעלה השנה?
USDL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.