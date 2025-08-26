עוד על STSOL

STSOL מידע על מחיר

STSOL אתר רשמי

STSOL טוקניומיקה

STSOL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Lido Staked SOL סֵמֶל

Lido Staked SOL מחיר (STSOL)

לא רשום

1 STSOL ל USDמחיר חי:

$226.57
$226.57$226.57
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lido Staked SOL (STSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:27:10 (UTC+8)

Lido Staked SOL (STSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 226.43
$ 226.43$ 226.43
24 שעות נמוך
$ 256.94
$ 256.94$ 256.94
גבוה 24 שעות

$ 226.43
$ 226.43$ 226.43

$ 256.94
$ 256.94$ 256.94

$ 350.04
$ 350.04$ 350.04

$ 8.65
$ 8.65$ 8.65

-1.17%

-8.03%

+2.30%

+2.30%

Lido Staked SOL (STSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $227.1. במהלך 24 השעות האחרונות, STSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 226.43 לבין שיא של $ 256.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 350.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.65.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STSOL השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -8.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lido Staked SOL (STSOL) מידע שוק

$ 24.04M
$ 24.04M$ 24.04M

--
----

$ 24.04M
$ 24.04M$ 24.04M

106.16K
106.16K 106.16K

106,156.16
106,156.16 106,156.16

שווי השוק הנוכחי של Lido Staked SOL הוא $ 24.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STSOL הוא 106.16K, עם היצע כולל של 106156.16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.04M.

Lido Staked SOL (STSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lido Staked SOLל USDהיה $ -19.8307357776588.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLido Staked SOL ל USDהיה . $ +1.1200344900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLido Staked SOL ל USDהיה $ +70.5446861700.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lido Staked SOLל USDהיה $ +13.4923362534649.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -19.8307357776588-8.03%
30 ימים$ +1.1200344900+0.49%
60 ימים$ +70.5446861700+31.06%
90 ימים$ +13.4923362534649+6.32%

מה זהLido Staked SOL (STSOL)

‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lido Staked SOL (STSOL) משאב

האתר הרשמי

Lido Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lido Staked SOL (STSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lido Staked SOL (STSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lido Staked SOL.

בדוק את Lido Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

STSOL למטבעות מקומיים

Lido Staked SOL (STSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lido Staked SOL (STSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lido Staked SOL (STSOL)

כמה שווה Lido Staked SOL (STSOL) היום?
החי STSOLהמחיר ב USD הוא 227.1 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של STSOL ל USD הוא $ 227.1. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lido Staked SOL?
שווי השוק של STSOL הוא $ 24.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STSOL?
ההיצע במחזור של STSOL הוא 106.16K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STSOL?
‏‏STSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 350.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STSOL?
STSOL ‏‏רשם מחירATL של 8.65 USD.
מהו נפח המסחר של STSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STSOL הוא -- USD.
האם STSOL יעלה השנה?
STSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:27:10 (UTC+8)

Lido Staked SOL (STSOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.