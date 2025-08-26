Lido Staked SOL (STSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 226.43 $ 226.43 $ 226.43 24 שעות נמוך $ 256.94 $ 256.94 $ 256.94 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 226.43$ 226.43 $ 226.43 גבוה 24 שעות $ 256.94$ 256.94 $ 256.94 שיא כל הזמנים $ 350.04$ 350.04 $ 350.04 המחיר הנמוך ביותר $ 8.65$ 8.65 $ 8.65 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.17% שינוי מחיר (1D) -8.03% שינוי מחיר (7D) +2.30% שינוי מחיר (7D) +2.30%

Lido Staked SOL (STSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $227.1. במהלך 24 השעות האחרונות, STSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 226.43 לבין שיא של $ 256.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 350.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.65.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STSOL השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -8.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lido Staked SOL (STSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 24.04M$ 24.04M $ 24.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.04M$ 24.04M $ 24.04M אספקת מחזור 106.16K 106.16K 106.16K אספקה כוללת 106,156.16 106,156.16 106,156.16

שווי השוק הנוכחי של Lido Staked SOL הוא $ 24.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STSOL הוא 106.16K, עם היצע כולל של 106156.16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.04M.