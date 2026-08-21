Lido Earn ETH מחיר היום

מחיר Lido Earn ETH (EARNETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,469.82, עם שינוי של 6.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EARNETH ל USD הוא $ 2,469.82 לכל EARNETH.

Lido Earn ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 193,391,314, עם היצע במחזור של 78.30K EARNETH. ב‑24 השעות האחרונות, EARNETH סחר בין $ 2,296.73 (נמוך) ל $ 2,469.82 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,640.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,072.46.

ביצועים לטווח קצר, EARNETH נע ב +2.86% בשעה האחרונה ו +29.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Lido Earn ETH (EARNETH) מידע שוק

שווי שוק $ 193.39M$ 193.39M $ 193.39M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.38M$ 193.38M $ 193.38M אספקת מחזור 78.30K 78.30K 78.30K אספקה כוללת 78,298.80434543955 78,298.80434543955 78,298.80434543955

שווי השוק הנוכחי של Lido Earn ETH הוא $ 193.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של EARNETH הוא 78.30K, עם היצע כולל של 78298.80434543955. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.38M.