Libertum מחיר היום

מחיר Libertum (LBM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00138565, עם שינוי של 20.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LBM ל USD הוא $ 0.00138565 לכל LBM.

Libertum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 80,348, עם היצע במחזור של 57.93M LBM. ב‑24 השעות האחרונות, LBM סחר בין $ 0.00108772 (נמוך) ל $ 0.00142036 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.160025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LBM נע ב +2.76% בשעה האחרונה ו +36.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 334.28.

Libertum (LBM) מידע שוק

שווי שוק $ 80.35K$ 80.35K $ 80.35K נפח (24 שעות) $ 334.28$ 334.28 $ 334.28 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 277.40K$ 277.40K $ 277.40K אספקת מחזור 57.93M 57.93M 57.93M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Libertum הוא $ 80.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 334.28. ההיצע במחזור של LBM הוא 57.93M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 277.40K.