LibertAI (LTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.216831 גבוה 24 שעות $ 0.222496 שיא כל הזמנים $ 0.807171 המחיר הנמוך ביותר $ 0.081456 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.50% שינוי מחיר (7D) +15.26%

LibertAI (LTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.220619. במהלך 24 השעות האחרונות, LTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.216831 לבין שיא של $ 0.222496, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.807171, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.081456.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LTAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LibertAI (LTAI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.71M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.40M אספקת מחזור 16.80M אספקה כוללת 24,469,577.65469038

שווי השוק הנוכחי של LibertAI הוא $ 3.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LTAI הוא 16.80M, עם היצע כולל של 24469577.65469038. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.40M.