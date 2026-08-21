Liberland LLD מחיר היום

מחיר Liberland LLD (LLD) בזמן אמת היום הוא $ 0.316085, עם שינוי של 2.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LLD ל USD הוא $ 0.316085 לכל LLD.

Liberland LLD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 817,798, עם היצע במחזור של 2.58M LLD. ב‑24 השעות האחרונות, LLD סחר בין $ 0.307954 (נמוך) ל $ 0.324073 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 26.82, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.230688.

ביצועים לטווח קצר, LLD נע ב -0.76% בשעה האחרונה ו +19.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.56K.

Liberland LLD (LLD) מידע שוק

שווי שוק $ 817.80K$ 817.80K $ 817.80K נפח (24 שעות) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M אספקת מחזור 2.58M 2.58M 2.58M אספקה כוללת 3,672,700.0 3,672,700.0 3,672,700.0

שווי השוק הנוכחי של Liberland LLD הוא $ 817.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.56K. ההיצע במחזור של LLD הוא 2.58M, עם היצע כולל של 3672700.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.