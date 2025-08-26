עוד על SINK

Let that sink in סֵמֶל

Let that sink in מחיר (SINK)

לא רשום

1 SINK ל USDמחיר חי:

--
----
-4.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Let that sink in (SINK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:59:47 (UTC+8)

Let that sink in (SINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00507815
$ 0.00507815$ 0.00507815

$ 0
$ 0$ 0

-3.55%

-10.30%

-7.19%

-7.19%

Let that sink in (SINK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00507815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SINK השתנה ב -3.55% במהלך השעה האחרונה, -10.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Let that sink in (SINK) מידע שוק

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

--
----

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

799.65M
799.65M 799.65M

799,647,379.092725
799,647,379.092725 799,647,379.092725

שווי השוק הנוכחי של Let that sink in הוא $ 55.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SINK הוא 799.65M, עם היצע כולל של 799647379.092725. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.58K.

Let that sink in (SINK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Let that sink inל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLet that sink in ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLet that sink in ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Let that sink inל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.30%
30 ימים$ 0-8.99%
60 ימים$ 0-1.03%
90 ימים$ 0--

מה זהLet that sink in (SINK)

The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Let that sink in (SINK) משאב

האתר הרשמי

Let that sink inתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Let that sink in (SINK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Let that sink in (SINK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Let that sink in.

בדוק את Let that sink in תחזית המחיר עכשיו‏!

SINK למטבעות מקומיים

Let that sink in (SINK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Let that sink in (SINK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SINK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Let that sink in (SINK)

כמה שווה Let that sink in (SINK) היום?
החי SINKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SINK ל USD?
המחיר הנוכחי של SINK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Let that sink in?
שווי השוק של SINK הוא $ 55.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SINK?
ההיצע במחזור של SINK הוא 799.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SINK?
‏‏SINK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00507815 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SINK?
SINK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SINK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SINK הוא -- USD.
האם SINK יעלה השנה?
SINK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SINK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.