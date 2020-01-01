Let me do it for you (NOSE) טוקנומיקה
Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Let me do it for you (NOSE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
הבנת הטוקנומיקה של Let me do it for you (NOSE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של NOSE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות NOSEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את NOSEטוקניומיקה, חקרו אתNOSEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
