Let me do it for you סֵמֶל

Let me do it for you מחיר (NOSE)

לא רשום

1 NOSE ל USDמחיר חי:

--
----
-4.40%1D
USD
Let me do it for you (NOSE) טבלת מחירים חיה
Let me do it for you (NOSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023184
$ 0.0023184$ 0.0023184

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.44%

-7.20%

-7.20%

Let me do it for you (NOSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0023184, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOSE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Let me do it for you (NOSE) מידע שוק

$ 9.44K
$ 9.44K$ 9.44K

--
----

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

974.57M
974.57M 974.57M

997,564,062.481361
997,564,062.481361 997,564,062.481361

שווי השוק הנוכחי של Let me do it for you הוא $ 9.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOSE הוא 974.57M, עם היצע כולל של 997564062.481361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.67K.

Let me do it for you (NOSE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Let me do it for youל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLet me do it for you ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLet me do it for you ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Let me do it for youל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.44%
30 ימים$ 0+2.18%
60 ימים$ 0+20.64%
90 ימים$ 0--

מה זהLet me do it for you (NOSE)

Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces.

Let me do it for you (NOSE) משאב

האתר הרשמי

Let me do it for youתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Let me do it for you (NOSE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Let me do it for you (NOSE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Let me do it for you.

בדוק את Let me do it for you תחזית המחיר עכשיו‏!

NOSE למטבעות מקומיים

Let me do it for you (NOSE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Let me do it for you (NOSE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOSE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Let me do it for you (NOSE)

כמה שווה Let me do it for you (NOSE) היום?
החי NOSEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOSE ל USD?
המחיר הנוכחי של NOSE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Let me do it for you?
שווי השוק של NOSE הוא $ 9.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOSE?
ההיצע במחזור של NOSE הוא 974.57M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOSE?
‏‏NOSE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0023184 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOSE?
NOSE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NOSE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOSE הוא -- USD.
האם NOSE יעלה השנה?
NOSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:37:11 (UTC+8)

