Leonardo AI (LEONAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0018815$ 0.0018815 $ 0.0018815 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.88% שינוי מחיר (1D) -17.19% שינוי מחיר (7D) -10.99% שינוי מחיר (7D) -10.99%

Leonardo AI (LEONAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEONAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEONAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0018815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEONAI השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -17.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Leonardo AI (LEONAI) מידע שוק

שווי שוק $ 21.54K$ 21.54K $ 21.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.54K$ 21.54K $ 21.54K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Leonardo AI הוא $ 21.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEONAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.54K.