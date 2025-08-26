עוד על LENDA

lenda on chain סֵמֶל

lenda on chain מחיר (LENDA)

לא רשום

1 LENDA ל USDמחיר חי:

--
----
-8.40%1D
mexc
USD
lenda on chain (LENDA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:49:13 (UTC+8)

lenda on chain (LENDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139886
$ 0.00139886$ 0.00139886

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-8.47%

-2.05%

-2.05%

lenda on chain (LENDA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LENDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LENDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00139886, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LENDA השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -8.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

lenda on chain (LENDA) מידע שוק

$ 19.68K
$ 19.68K$ 19.68K

--
----

$ 19.68K
$ 19.68K$ 19.68K

999.80M
999.80M 999.80M

999,800,784.142226
999,800,784.142226 999,800,784.142226

שווי השוק הנוכחי של lenda on chain הוא $ 19.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LENDA הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999800784.142226. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.68K.

lenda on chain (LENDA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של lenda on chainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלlenda on chain ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלlenda on chain ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של lenda on chainל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.47%
30 ימים$ 0-2.75%
60 ימים$ 0+12.29%
90 ימים$ 0--

מה זהlenda on chain (LENDA)

Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.

lenda on chain (LENDA) משאב

האתר הרשמי

lenda on chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה lenda on chain (LENDA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות lenda on chain (LENDA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור lenda on chain.

בדוק את lenda on chain תחזית המחיר עכשיו‏!

LENDA למטבעות מקומיים

lenda on chain (LENDA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של lenda on chain (LENDA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LENDA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על lenda on chain (LENDA)

כמה שווה lenda on chain (LENDA) היום?
החי LENDAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LENDA ל USD?
המחיר הנוכחי של LENDA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של lenda on chain?
שווי השוק של LENDA הוא $ 19.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LENDA?
ההיצע במחזור של LENDA הוא 999.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LENDA?
‏‏LENDA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00139886 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LENDA?
LENDA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LENDA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LENDA הוא -- USD.
האם LENDA יעלה השנה?
LENDA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LENDA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:49:13 (UTC+8)

