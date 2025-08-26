Lemon (LEMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00017911$ 0.00017911 $ 0.00017911 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000116$ 0.00000116 $ 0.00000116 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.02% שינוי מחיר (7D) +2.02%

Lemon (LEMON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000196. במהלך 24 השעות האחרונות, LEMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00017911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000116.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEMON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lemon (LEMON) מידע שוק

שווי שוק $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K אספקת מחזור 6.68B 6.68B 6.68B אספקה כוללת 6,681,271,855.818862 6,681,271,855.818862 6,681,271,855.818862

שווי השוק הנוכחי של Lemon הוא $ 13.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEMON הוא 6.68B, עם היצע כולל של 6681271855.818862. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.10K.