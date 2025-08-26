Legia Warsaw Fan Token (LEG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.178247 גבוה 24 שעות $ 0.181257 שיא כל הזמנים $ 4.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0.101666 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.59% שינוי מחיר (7D) -1.55%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.178265. במהלך 24 השעות האחרונות, LEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.178247 לבין שיא של $ 0.181257, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.101666.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) מידע שוק

שווי שוק $ 174.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 891.33K אספקת מחזור 981.01K אספקה כוללת 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Legia Warsaw Fan Token הוא $ 174.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEG הוא 981.01K, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 891.33K.