Legia Warsaw Fan Token סֵמֶל

Legia Warsaw Fan Token מחיר (LEG)

לא רשום

1 LEG ל USDמחיר חי:

$0.178265
-1.50%1D
USD
Legia Warsaw Fan Token (LEG) טבלת מחירים חיה
Legia Warsaw Fan Token (LEG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.178247
24 שעות נמוך
$ 0.181257
גבוה 24 שעות

$ 0.178247
$ 0.181257
$ 4.19
$ 0.101666
--

-1.59%

-1.55%

-1.55%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.178265. במהלך 24 השעות האחרונות, LEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.178247 לבין שיא של $ 0.181257, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.101666.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) מידע שוק

$ 174.88K
--
----

$ 891.33K
981.01K
5,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Legia Warsaw Fan Token הוא $ 174.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEG הוא 981.01K, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 891.33K.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Legia Warsaw Fan Tokenל USDהיה $ -0.0028929090471187.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLegia Warsaw Fan Token ל USDהיה . $ -0.0066934942.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLegia Warsaw Fan Token ל USDהיה $ +0.0308610050.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Legia Warsaw Fan Tokenל USDהיה $ +0.03467587849443134.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0028929090471187-1.59%
30 ימים$ -0.0066934942-3.75%
60 ימים$ +0.0308610050+17.31%
90 ימים$ +0.03467587849443134+24.15%

מה זהLegia Warsaw Fan Token (LEG)

The official Fan Token of Legia Warsaw

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Legia Warsaw Fan Token (LEG) משאב

האתר הרשמי

Legia Warsaw Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Legia Warsaw Fan Token (LEG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Legia Warsaw Fan Token (LEG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Legia Warsaw Fan Token.

בדוק את Legia Warsaw Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

LEG למטבעות מקומיים

Legia Warsaw Fan Token (LEG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Legia Warsaw Fan Token (LEG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Legia Warsaw Fan Token (LEG)

כמה שווה Legia Warsaw Fan Token (LEG) היום?
החי LEGהמחיר ב USD הוא 0.178265 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LEG ל USD?
המחיר הנוכחי של LEG ל USD הוא $ 0.178265. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Legia Warsaw Fan Token?
שווי השוק של LEG הוא $ 174.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LEG?
ההיצע במחזור של LEG הוא 981.01K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LEG?
‏‏LEG השיג מחיר שיא (ATH) של 4.19 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LEG?
LEG ‏‏רשם מחירATL של 0.101666 USD.
מהו נפח המסחר של LEG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LEG הוא -- USD.
האם LEG יעלה השנה?
LEG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LEG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
