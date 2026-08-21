Legends of Elysium מחיר היום

מחיר Legends of Elysium (LOE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOE ל USD הוא $ 0 לכל LOE.

Legends of Elysium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,261.95, עם היצע במחזור של 109.32M LOE. ב‑24 השעות האחרונות, LOE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.211191, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOE נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +2.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.92.

Legends of Elysium (LOE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K נפח (24 שעות) $ 0.92$ 0.92 $ 0.92 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.96K$ 25.96K $ 25.96K אספקת מחזור 109.32M 109.32M 109.32M אספקה כוללת 199,000,000.0 199,000,000.0 199,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Legends of Elysium הוא $ 14.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.92. ההיצע במחזור של LOE הוא 109.32M, עם היצע כולל של 199000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.96K.