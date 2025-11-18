Legend of Arcadia מחיר היום

מחיר Legend of Arcadia (ARCA) בזמן אמת היום הוא $ 0.01014787, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARCA ל USD הוא $ 0.01014787 לכל ARCA.

Legend of Arcadia כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,060,044, עם היצע במחזור של 300.79M ARCA. ב‑24 השעות האחרונות, ARCA סחר בין $ 0.01010721 (נמוך) ל $ 0.01019182 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.089965, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01010035.

ביצועים לטווח קצר, ARCA נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו -1.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Legend of Arcadia (ARCA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M אספקת מחזור 300.79M 300.79M 300.79M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

