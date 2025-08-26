עוד על FRAX

Legacy Frax Dollar סֵמֶל

Legacy Frax Dollar מחיר (FRAX)

לא רשום

1 FRAX ל USDמחיר חי:

$0.998198
$0.998198$0.998198
0.00%1D
USD
Legacy Frax Dollar (FRAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:46:05 (UTC+8)

Legacy Frax Dollar (FRAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.997829
$ 0.997829$ 0.997829
24 שעות נמוך
$ 0.998793
$ 0.998793$ 0.998793
גבוה 24 שעות

$ 0.997829
$ 0.997829$ 0.997829

$ 0.998793
$ 0.998793$ 0.998793

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.874536
$ 0.874536$ 0.874536

-0.00%

-0.02%

-0.06%

-0.06%

Legacy Frax Dollar (FRAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998198. במהלך 24 השעות האחרונות, FRAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.997829 לבין שיא של $ 0.998793, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.874536.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRAX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRAX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Legacy Frax Dollar (FRAX) מידע שוק

$ 296.39M
$ 296.39M$ 296.39M

--
----

$ 296.39M
$ 296.39M$ 296.39M

296.93M
296.93M 296.93M

296,934,633.1772008
296,934,633.1772008 296,934,633.1772008

שווי השוק הנוכחי של Legacy Frax Dollar הוא $ 296.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRAX הוא 296.93M, עם היצע כולל של 296934633.1772008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.39M.

Legacy Frax Dollar (FRAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Legacy Frax Dollarל USDהיה $ -0.0002918823315007.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLegacy Frax Dollar ל USDהיה . $ -0.0014431946.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLegacy Frax Dollar ל USDהיה $ +0.0000203632.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Legacy Frax Dollarל USDהיה $ -0.0011684522968596.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002918823315007-0.02%
30 ימים$ -0.0014431946-0.14%
60 ימים$ +0.0000203632+0.00%
90 ימים$ -0.0011684522968596-0.11%

מה זהLegacy Frax Dollar (FRAX)

The first fractional-algorithmic stablecoin

Legacy Frax Dollar (FRAX) משאב

האתר הרשמי

Legacy Frax Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Legacy Frax Dollar (FRAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Legacy Frax Dollar (FRAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Legacy Frax Dollar.

בדוק את Legacy Frax Dollar תחזית המחיר עכשיו‏!

FRAX למטבעות מקומיים

Legacy Frax Dollar (FRAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Legacy Frax Dollar (FRAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FRAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Legacy Frax Dollar (FRAX)

כמה שווה Legacy Frax Dollar (FRAX) היום?
החי FRAXהמחיר ב USD הוא 0.998198 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FRAX ל USD?
המחיר הנוכחי של FRAX ל USD הוא $ 0.998198. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Legacy Frax Dollar?
שווי השוק של FRAX הוא $ 296.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FRAX?
ההיצע במחזור של FRAX הוא 296.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FRAX?
‏‏FRAX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.14 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FRAX?
FRAX ‏‏רשם מחירATL של 0.874536 USD.
מהו נפח המסחר של FRAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FRAX הוא -- USD.
האם FRAX יעלה השנה?
FRAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FRAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.