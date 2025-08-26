עוד על BOLD

Legacy BOLD סֵמֶל

Legacy BOLD מחיר (BOLD)

לא רשום

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Legacy BOLD (BOLD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:37:25 (UTC+8)

Legacy BOLD (BOLD) מידע על מחיר (USD)

Legacy BOLD (BOLD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.993555. במהלך 24 השעות האחרונות, BOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.993354 לבין שיא של $ 0.998007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.756197.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOLD השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Legacy BOLD הוא $ 929.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOLD הוא 935.97K, עם היצע כולל של 935972.665523379. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 929.94K.

Legacy BOLD (BOLD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Legacy BOLDל USDהיה $ -0.004263578390672.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLegacy BOLD ל USDהיה . $ -0.0025451898.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLegacy BOLD ל USDהיה $ -0.0006847581.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Legacy BOLDל USDהיה $ -0.0016869508757169.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004263578390672-0.42%
30 ימים$ -0.0025451898-0.25%
60 ימים$ -0.0006847581-0.06%
90 ימים$ -0.0016869508757169-0.16%

מה זהLegacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Legacy BOLD (BOLD) משאב

האתר הרשמי

Legacy BOLDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Legacy BOLD (BOLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Legacy BOLD (BOLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Legacy BOLD.

בדוק את Legacy BOLD תחזית המחיר עכשיו‏!

BOLD למטבעות מקומיים

Legacy BOLD (BOLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Legacy BOLD (BOLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Legacy BOLD (BOLD)

כמה שווה Legacy BOLD (BOLD) היום?
החי BOLDהמחיר ב USD הוא 0.993555 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOLD ל USD?
המחיר הנוכחי של BOLD ל USD הוא $ 0.993555. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Legacy BOLD?
שווי השוק של BOLD הוא $ 929.94K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOLD?
ההיצע במחזור של BOLD הוא 935.97K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOLD?
‏‏BOLD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.052 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOLD?
BOLD ‏‏רשם מחירATL של 0.756197 USD.
מהו נפח המסחר של BOLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOLD הוא -- USD.
האם BOLD יעלה השנה?
BOLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:37:25 (UTC+8)

