Legacy BOLD (BOLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.993354 24 שעות נמוך $ 0.998007 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.052 המחיר הנמוך ביותר $ 0.756197 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.42% שינוי מחיר (7D) -0.32%

Legacy BOLD (BOLD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.993555. במהלך 24 השעות האחרונות, BOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.993354 לבין שיא של $ 0.998007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.756197.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOLD השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Legacy BOLD (BOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 929.94K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 929.94K אספקת מחזור 935.97K אספקה כוללת 935,972.665523379

שווי השוק הנוכחי של Legacy BOLD הוא $ 929.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOLD הוא 935.97K, עם היצע כולל של 935972.665523379. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 929.94K.