LEEROY JENKINS מחיר היום

מחיר LEEROY JENKINS (LEEROY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEEROY ל USD הוא $ 0 לכל LEEROY.

LEEROY JENKINS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,249, עם היצע במחזור של 33.33B LEEROY. ב‑24 השעות האחרונות, LEEROY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LEEROY נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LEEROY JENKINS (LEEROY) מידע שוק

שווי שוק $ 31.25K$ 31.25K $ 31.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.25K$ 31.25K $ 31.25K אספקת מחזור 33.33B 33.33B 33.33B אספקה כוללת 33,333,333,333.0 33,333,333,333.0 33,333,333,333.0

שווי השוק הנוכחי של LEEROY JENKINS הוא $ 31.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEEROY הוא 33.33B, עם היצע כולל של 33333333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.25K.